Тюменским инспекторам пришлось надеть наручники на маму попавшего в ДТП подростка

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Инспекторам ДПС пришлось надеть наручники на 41-летнюю жительницу Тюменского района, которая бросалась на представителя власти, пыталась бить патрульный автомобиль, ругалась нецензурной бранью.

Причина такого поведения - женщине не понравилось, что Nissan Cube, на котором ездил ее 14-летний сын, стали грузить на эвакуатор. В результате она отработает 60 часов обязательных работ за невыполнение законного требования сотрудников полиции по решению суда, сообщает ГИБДД Тюменской области.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Инцидент произошел 7 сентября. 14-летний сын селянки совершил ДТП на родительском автомобиле, взяв ключи без спроса. Выезжая со двора, подросток не пропустил ЗАЗ "Шанс", двигавшийся по главной дороге. Обошлось без пострадавших.

На место вызвали маму школьника. Когда Nissan начали грузить на эвакуатор, женщина стала агрессивной. "На даму пришлось надеть наручники, авто эвакуировали на спецстоянку. Учитывая обстоятельства, гражданку направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Автоинспекторы составили административный материал за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции по ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ. Суд решил, что более мягкое наказание, предусмотренное санкцией статьи, не будет отвечать исполнению целей наказания, и женщина получила 60 часов обязательных работ.

Кроме того, материал по факту применения насилия к представителю власти не опасному для жизни и здоровья направят в следственные органы Следственного комитета. А по факту нарушения ПДД подростком – в подразделение по делам несовершеннолетних.