Зиннат хазрат Садыков: сегодня мы определяем, кто станет руководителем нашего региона

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков проголосовал на выборах главы региона 10 сентября. Он подчеркнул, что человек, который думает о своем настоящем и будущем, должен идти голосовать.

"Мы определяем, кто будет руководителем нашего региона, какая политика будет проводиться. Я думаю, человек, участвующий в жизни общества, не может промолчать и остаться в стороне", – отметил он.

Напомним, что избирательные участки работают до 20 часов. Всего в Тюменской области 10 сентября пройдет 36 избирательных кампаний. В единый день голосования жителям предстоит избрать губернатора Тюменской области.

Жители Калининского и Восточного избирательных округов Тюмени выберут депутатов Тюменской областной думы взамен досрочно сложивших полномочия. Также избиратели областного центра сформируют новый состав Тюменской городской думы.