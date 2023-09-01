Иван Левченко проголосовал на выборах губернатора Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Явка избирателей в Тюменской области достигла 22,38 %

Кандидат в губернаторы Тюменской области от КПРФ Иван Левченко проголосовал на выборах главы региона.

"Сегодня очень важный день для всей Тюменской области. Уверен, что люди придут и отдадут свой голос. Считаю, что каждый гражданин должен высказать свою точку зрения", - сказал он.

Напомним, избирательные участки в Тюменской области работают до 20 часов. Всего в регионе 10 сентября проходят 36 избирательных кампаний. В единый день голосования жители региона выбирают губернатора Тюменской области, жители Калининского и Восточного избирательных округов Тюмени - депутатов Тюменской областной думы взамен досрочно сложивших полномочия. Также избиратели областного центра сформируют новый состав Тюменской городской думы.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.