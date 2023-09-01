Явка избирателей в Тюменской области достигла 22,38 %

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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22,38% избирателей, а это 260 тыс. 131 человек, приняли участие в едином дне голосования в Тюменской области по данным на 12 часов.

В Ханты-Мансийском автономном округе проголосовали 185 тыс. 271 человек, явка составила 16,02%. В Ямало-Ненецком автономном округе – 24,86%, 88 тыс. 136 избирателей.

В целом во всех трех субъектах участие в выборах приняли более 530 тысяч избирателей, явка составляет 19,96 %, сообщил на брифинге председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"Единый день голосования активно продолжается. Избирательные участки работают в штатном режиме, активность избирателей высока. Люди с хорошим настроением идут определять будущее своего региона", - сказал Игорь Халин.

Он отметил, что на юге Тюменской области есть муниципалитеты, которые уже преодолели рубеж по явке избирателей в 46%. Это Голышмановский городской округ, Аромашевский, Ишимский, Юргинский, Сладковский и Омутинский районы. Из городов лидирует Ишим. В Тюмени явка на уровне 14,4%".

Добавим, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО до 20 часов работают 2 тыс. 5 избирательных участков. Из них 1 тыс. 62 участка - на юге региона. В единый день голосования жителям предстоит избрать губернатора Тюменской области.