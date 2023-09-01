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Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Владимир Пискайкин проголосовал на выборах губернатора Тюменской области

Политика, 14:06 10 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Кандидат в губернаторы Тюменской области от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Владимир Пискайкин проголосовал на выборах главы региона.

"Избирательный процесс – это такое совершенствование. Мы себя совершенствуем, общество совершенствуется. И вместе растем, изменяемся, делаем нашу жизнь лучше", – прокомментировал Владимир Пискайкин.

Напомним, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО открыты 2 тыс. 5 избирательных участков, 1 тыс. 62 участка из них - на юге региона. В единый день голосования жители выбирают губернатора Тюменской области.

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# Владимир Пискайкин , единый день голосования

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