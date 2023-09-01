Жительница Ишима проголосовала в день своего 100-летнего юбилея

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Представители старшего поколения принимают активное участие в едином дне голосования в Тюменской области. 10 сентября члены участковой избирательной комиссии и глава Ишима Федор Шишкин поздравили со 100-летним юбилеем Евгению Миролевич.

Жительница Ишима всегда участвует в выборах, сегодня она проголосовала на дому. Она день выборов считает особенным и молодежи советует читать архивные документы, учить историю своей страны.

95-летний участник Великой Отечественной войны из Сладковского района Владимир Самусев тоже сделал свой выбор. Ветеран уверен, что в выборах обязан принимать участие каждый гражданин, имеющий такое право.

101-летняя Лидия Горнакова из Казанского района пришла на избирательный участок. "Я всегда хожу на выборы. Мы хотим, чтобы жизнь становилась лучше", - сказала она.

84-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны Надежда Шабалина из Тюмени воспользовалась возможностью проголосовать на дому.