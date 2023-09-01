Денис Садовников: наблюдатели от ЛДПР будут следить за процессом подсчета голосов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За участие в выборах поблагодарил жителей региона кандидат на пост губернатора Тюменской области от партии ЛДПР Денис Садовников. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Весь процесс контролировался нашими наблюдателями и членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Не зафиксировано сколь значимых нарушений. Сейчас все участковые избирательные комиссии закрыты на подсчет голосов. Еще раз выражаю огромную признательность вам, тюменцы, югорчане, ямальцы за то, что вы высказались на этих выборах", - сказал кандидат.

Он также подчеркнул, что наблюдатели от ЛДПР будут следить за процессом подсчета результатов выборов.