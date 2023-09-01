Тюменская область - в пятерке рейтинга регионов по вовлеченности в предпринимательство

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в пятерку рейтинга регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. Аналитики РИА Новости подсчитали, что в центре Западной Сибири доля занятых в МСП составляет 47,9 % от всех занятых в экономике региона.

В малом бизнесе трудятся 348,1 тыс. жителей Тюменской области, это на 10,1 % больше чем в прошлом году.

Другие регионы Уральского федерального округа распределены в рейтинге следующим образом: на шестом месте - Свердловская область, Челябинская - на 42-м, Курганская - на 55 месте, Югра - на 65, Ямал - на 70.

Первые строчки рейтинга занимают Москва, где в МСП занято 4 млн. 731 тыс. человек и Санкт-Петербург – 2 млн 39 тыс. В Новосибирской области доля занятых в малом и среднем бизнесе, предпринимательстве составляет 54,8 % от всех работающих, а в Костромской – 48,7 %.

| Фото: инфографика РИА Новости | Фото: инфографика РИА Новости

Оксана Корнеенкова