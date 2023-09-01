На допвыборах в Тюменскую облдуму победили единороссы Николай Савченко и Александр Лазарев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Представители партии "Единая Россия" Николай Савченко и Александр Лазарев победили на дополнительных выборах в Тюменскую областную думу седьмого созыва.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября жители Калининского и Восточного избирательных округов Тюмени выбирали депутатов облдумы взамен досрочно сложивших полномочия Николая Руссу и Сергея Романова.

Как сообщил на пресс-конференции 11 сентября председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин, по 19-му Калининскому округу первое место занял представитель "Единой России" Андрей Лазарев. Он набрал 46,39 %, это 24 тыс. 906 голосов избирателей.

На втором месте Станислав Зыков от ЛДПР – 15,02 %, на третьем - Сергей Морев от "Справедливой России – За правду", у него 12,36 % голосов. Андрея Афанасьева от партии "Коммунисты России" поддержали 10,53 % избирателей, Александра Мельникова от КПРФ – 11,92 %.

По Восточному округу № 20 большинство избирателей поддержали Николая Савченко, представляющего партию "Единая Россия". У него 44,54 % голосов, это 16 тыс. 692 избирателя.

На втором месте по Восточному округу представитель КПРФ Александр Жуков - 20,52 % голосов, на третьем – Руслан Сабиров от ЛДПР, 13,63 %. У представителя партии "Коммунисты России" Ивана Мащенко – 8,91 % голосов, Георгия Эргемлидзе от "Справедливой России – За правду" поддержали 5,41 %.

Любовь Голышева