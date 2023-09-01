Более трех тысяч наблюдателей следили за ходом выборов в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 362 наблюдателя следили за ходом единого дня голосования в Тюменской области 10 сентября. Из них 3 тыс. 360 человек отработали на избирательных участках, еще двое осуществляли наблюдение в территориальных избирательных комиссиях.

Об этом на пресс-конференции 11 сентября сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Он отметил, что среди наблюдателей были представители не только субъектов общественного контроля, но и кандидатов и политических партий. Так, Общественную палату Тюменской области представляли 1 тыс. 360 наблюдателей, "Партию пенсионеров" - 57, партию "Новые люди" - 141 наблюдатель, "Справедливую Россию – За правду" - 96 человек, ЛДПР – 133, КПРФ – 628, от "Единой России" работали 507 наблюдателей и от кандидатов – 440.

"Не было ни одного случая удаления наблюдателей с избирательных участков или из территориальных избирательных комиссий. Также не зарегистрировано ни одного случая отстранения от исполнения своих обязанностей членов участковых и территориальных избирательных комиссий", - добавил председатель облизбиркома.

Любовь Голышева