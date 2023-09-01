Сбер выдал рекордное количество ипотечных кредитов на ИЖС и дал прогноз до конца года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В августе 2023 года Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выдав почти 11 тыс. кредитов на 47,5 млрд рублей — по данным Домклик Сбера, это исторический рекорд. Прирост объёмов выдач к июлю составил 20 %, а доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач банка в августе превысила 9 %. Об этом сообщила пресс-служба Сбера в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

К концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. При этом в августе почти 63 % кредитов на строительство частных домов выдавалось по программе "Господдержка", чуть менее 25 % — по "Семейной ипотеке", более 8 % в выдачах заняла "Дальневосточная ипотека".

По данным Домклик, в августе 2023 года средний размер кредита в РФ на ИЖС составил 4,3 млн рублей (по сравнению с июлем показатель не изменился), а средний первоначальный взнос — 23,6 % от стоимости объекта недвижимости (+0,6 п. п. к июлю). При этом ежемесячный платёж по кредиту на ИЖС в России в августе составил 30,1 тыс. рублей.

Наибольший объём выдач ипотечных кредитов на ИЖС в последнем летнем месяце этого года зафиксирован в Московской области (7,85 млрд рублей), Москве (3,3 млрд рублей), Республике Саха (2,8 млрд рублей) и Республике Башкортостан (2,6 млрд рублей).

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