  • 11 сентября 202311.09.2023понедельник
  • USD97,9241
    EUR104,8872
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер северо-восточный

Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Сбер выдал рекордное количество ипотечных кредитов на ИЖС и дал прогноз до конца года

Экономика, 15:40 11 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В августе 2023 года Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выдав почти 11 тыс. кредитов на 47,5 млрд рублей — по данным Домклик Сбера, это исторический рекорд. Прирост объёмов выдач к июлю составил 20 %, а доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач банка в августе превысила 9 %. Об этом сообщила пресс-служба Сбера в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

К концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. При этом в августе почти 63 % кредитов на строительство частных домов выдавалось по программе "Господдержка", чуть менее 25 % — по "Семейной ипотеке", более 8 % в выдачах заняла "Дальневосточная ипотека".

По данным Домклик, в августе 2023 года средний размер кредита в РФ на ИЖС составил 4,3 млн рублей (по сравнению с июлем показатель не изменился), а средний первоначальный взнос — 23,6 % от стоимости объекта недвижимости (+0,6 п. п. к июлю). При этом ежемесячный платёж по кредиту на ИЖС в России в августе составил 30,1 тыс. рублей.

Наибольший объём выдач ипотечных кредитов на ИЖС в последнем летнем месяце этого года зафиксирован в Московской области (7,85 млрд рублей), Москве (3,3 млрд рублей), Республике Саха (2,8 млрд рублей) и Республике Башкортостан (2,6 млрд рублей).

Реклама

erid: 2VtzqwQUoWY, ПАО Сбербанк

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ИЖС , Сбербанк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 11.09.2023Тюменская область - в пятерке рейтинга регионов по вовлеченности в предпринимательство
16:05 11.09.2023Тюменские представители легпрома могут предложить свои требования профстандартов трех специальностей
15:43 11.09.2023В реестры такси Тюменской области поступило 211 заявлений за неделю
15:40 11.09.2023Сбер выдал рекордное количество ипотечных кредитов на ИЖС и дал прогноз до конца года