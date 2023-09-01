Эскроу-счета на строительство частных домов планируют ввести в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эскроу-счета в индивидуальном жилищном строительстве планируют ввести в стране. Президент России Владимир Путин дал поручение разработать для этого соотвествующий механизм, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Нормативная база будет подготовлена уже текущей осенью. Это дополнительно защитит средства граждан и создаст возможности для привлечения ипотечных кредитов для строительства собственного жилья", - подчеркнул глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Решение связано с активным развитием рынка ИЖС. В Тюменской области по данным статистики на 1 сентября 2023 года введено 719,8 тыс. кв. метров индивидуального жилья. Это на 4 % больше, чем за восемь месяцев прошлого года, и на 4 % превышает объем ввода многоквартирных домов.