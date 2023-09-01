В Ишиме может появиться скульптура для незамужних девушек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Скульптуру двух осетров с обручальным кольцом могут установить на Ершовском бульваре в Ишиме. По легенде, примерившая кольцо незамужняя девушка, выйдет замуж в ближайшее время.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов.

На бульваре уже установили две малые архитектурные формы: Конька-горбунка и Царь-девицу. Обе фигуры контактные, их можно потрогать, обнять, сесть и сфотографироваться, что особенно нравится юным посетителям бульвара.

По словам Дмитрия Лизунова, фигуры изготовили проверенные мастера, которые выполнили разместившийся у музея Ершова памятник великому сказочнику производства Свердловской литейной мастерской.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

"Сейчас создание новой скульптуры находится в стадии проработки, идея одобрена, решается вопрос о выделении средств", - резюмировал Дмитрий Лизунов.

Напомним, бульвар благоустроили возле музея Ершова, структурного подразделения Ишимского музейного комплекса, который открыли после капитального ремонта в "Ночь музеев-2023" 20 мая. В музее собрана самая большая коллекция изданий сказки "Конек-Горбунок" – 150 изданий на 34 иностранных языках и 305 на русском.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Инна Кондрашкина