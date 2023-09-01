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В Тюменскую область пытались ввезти 252 тонны бахчевых по фиктивным документам

Экономика, 15:10 13 сентября 2023

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

252 тонны арбузов и дынь пытались ввезти по фиктивным документам в Тюменскую область из Казахстана с мая по август 2023 года. Мобильные группы Тюменской таможни вернули в соседнюю республику 14 большегрузов, сообщает ведомство.

"При проверке документов мы установили признаки фиктивных поставок: товар следовал в адрес несуществующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В некоторых случаях в фитосанитарном сертификате был указан иной пункт пропуска через государственную границу. Были приняты решения о запрете ввоза подкарантинных грузов и возврате их в Казахстан", - прокомментировал начальник Тюменской таможни Владимир Зябко.

С начала года проконтролировали более 65 тыс. транспортных средств с товарами общим весом более 960 тыс. тонн, с нарушениями из которых - 3,7 тыс. тонн.

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# импорт , подделка документов , таможня

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