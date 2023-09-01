Параспортсменов Тюменской области соберет чемпионат по плаванию

| Фото: Федерация спорта лиц с поражением ОДА Тюменской области | Фото: Федерация спорта лиц с поражением ОДА Тюменской области

Параспортсмены из 12 муниципалитетов Тюменской области примут участие в региональном чемпионате по плаванию. Соревнования пройдут 14-15 сентября в многофункциональном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37).

Участие в состязаниях примут около 60 спортсменов из Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Тобольска, а также Тюменского, Ялуторовского, Ишимского, Исетского, Уватского, Упоровского, Бердюжского, Сладковского и Нижнетавдинского районов.

За призовые места поспорят спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата от 15 лет и старше. Более юные пловцы и участники турнира по плаванию с нарушениями интеллекта покажут свои личные результаты, призовые места определяться не будут.

Как сообщает областной департамент по спорту, торжественное открытие запланировано на 10 часов 14 сентября. Спортсмены, получившие или повысившие свои спортивные разряды на предстоящих соревнованиях, смогут отправиться на межрегиональные состязания.