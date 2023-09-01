  • 13 сентября 202313.09.2023среда
  • USD94,7035
    EUR101,5646
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер северный

Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Параспортсменов Тюменской области соберет чемпионат по плаванию

Спорт, 17:45 13 сентября 2023

Федерация спорта лиц с поражением ОДА Тюменской области | Фото: Федерация спорта лиц с поражением ОДА Тюменской области

Параспортсмены из 12 муниципалитетов Тюменской области примут участие в региональном чемпионате по плаванию. Соревнования пройдут 14-15 сентября в многофункциональном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37).

Участие в состязаниях примут около 60 спортсменов из Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Тобольска, а также Тюменского, Ялуторовского, Ишимского, Исетского, Уватского, Упоровского, Бердюжского, Сладковского и Нижнетавдинского районов.

За призовые места поспорят спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата от 15 лет и старше. Более юные пловцы и участники турнира по плаванию с нарушениями интеллекта покажут свои личные результаты, призовые места определяться не будут.

Как сообщает областной департамент по спорту, торжественное открытие запланировано на 10 часов 14 сентября. Спортсмены, получившие или повысившие свои спортивные разряды на предстоящих соревнованиях, смогут отправиться на межрегиональные состязания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# плавание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 13.09.2023Параспортсменов Тюменской области соберет чемпионат по плаванию
17:01 13.09.2023Медали чемпионата и первенства мира по гиревому спорту выиграли тюменцы
16:16 12.09.2023Тюменские биатлонисты привезли медали из Сочи
15:10 12.09.2023На набережной Тюмени проведут забег на 1 тыс. 930 метров