Тюменцам рассказали, стоит ли сейчас вкладываться в покупку жилья

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Недвижимость - надежный способ сбережения денежных средств. В Тюмени спрос на покупку жилья за последние полтора года был неритмичным, но вырос на 6 % относительно времени до начала СВО.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила коммерческий директор ГК "Меридиан" Татьяна Мирсаитова.

По словам коммерческого директора "Брусники" в Тюмени Максима Филина, с января по август 2023 года объем продаж новостроек увеличился на 35 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом цена за квадратный метр выросла на 13 %.

Активность покупателей на рынке недвижимости в начале и в середине 2023 года напрямую связана с ключевой ставкой. С 15 августа, когда Центробанк поднял ее на 120 базисных пунктов, до 12 % годовых, спрос снизился, считает кандидат экономических наук, доцент ТИУ Алена Габудина.

"Ставка рефинансирования Центробанка была низкая, физические лица, инвесторы вкладывались в жилье. После того как ставка ЦБ в августе поднялась, спрос на недвижимость заметно ослаб. Для инвесторов этот рынок стал менее интересен, чем фондовый рынок с вкладами и облигациями", - уверена она.

Многие банки до конца августа продлевали программы льготной ипотеки. В сентябре процесс купли-продажи недвижимости замедлился. Застройщики предлагают свои варианты решения квартирного вопроса - запускают программы поддержки, изучают запросы покупателей.

"Центр исследований "Меридиана" регулярно отслеживает потребительские предпочтения и конкурентное окружение, чтобы отвечать запросам потребителей. Так, с ростом стоимости потребительских кредитов у клиентов появилась потребность в готовых решениях. Это послужило тому, что полгода назад мы предложили квартиры с ремонтом, мебелью и техникой. Наши клиенты тратят минимум средств после получения ключей для организации быта", - говорит Татьяна Мирсаитова.

В компании "Брусника" растет доля покупателей, которые приобретают квартиры с помощью сервиса "Брусника.Обмен": застройщик выкупает квартиру клиента, вырученные средства становятся первоначальным взносом за новую.

"Другие варианты приобретения, если покупатель не располагает всей суммой, – рассрочка, позволяющая оплачивать покупку частями, или ипотека. Мы работаем с большим числом ипотечных программ, в том числе с господдержкой, субсидированной ставкой и траншевой ипотекой, которая позволяет снизить платеж на первых этапах, пока у покупателя высокие затраты на ремонт и обустройство новой квартиры", - добавил Максим Филин.

Состояние рынка недвижимости нельзя охарактеризовать как стагнацию, считает кандидат экономических наук Алена Габудина, но интерес к тому, чтобы направить средства в покупку "квадратов", уже не тот.

"Это связано с экономической обстановкой. Многие находятся в ожидании очередного заседания Центробанка, которое будет в пятницу, 15 сентября. Есть предпосылки для подъёма ключевой ставки, но то, что сейчас происходит на финансовом рынке, говорит во многом о том, что ставка такой же и останется - 12 процентов годовых. О ее понижении речи не идет – инфляция достаточно высокая", - отметила эксперт.

Предположить, возрастет ли спрос на покупку жилья, в частности, в новостройках, после заседания совета ЦБ по ключевой ставке, экономисты не берутся. В одном они солидарны – спешить вкладывать средства в недвижимость не стоит, лучше подождать.

"Инвестиционные ресурсы сейчас ограничены Россией, зарубежный рынок недоступен, за редким исключением. Люди вкладывают средства или в жилье, или в фондовый рынок. Других вариантов пока нет", - рассказала экономист Габудина.

Напомним, Тюменская область является лидером в стране по объемам вводимого в год нового жилья. Рекордным стал 2022 год – более 2 млн 200 тыс. кв. метров. За девять месяцев 2023 года застройщики сдали в эксплуатацию 1 млн 371,9 тыс. кв. метров.

Анжела Лебедева