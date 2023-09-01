  • 14 сентября 202314.09.2023четверг
  • USD95,9794
    EUR103,1066
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер северо-западный

Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

На трассе Тюмень - Курган полностью перекрыли движение из-за ДТП с большегрузом

Происшествия, 09:09 14 сентября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Полностью перекрыто движение на 143 км трассы Тюмень – Курган в Исетском районе. Здесь столкнулись BMW и большегруз. Оба автомобиля загорелись, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области 13 сентября.

Предварительно, погибли два человека из BMW, а водитель фуры доставлен в больницу.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, спецслужбы.

Обстоятельства выясняются.

Видео ГИБДД Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# авария , Исетский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:08 14.09.2023Движение на 143-м км трассы Курган – Тюмень частично открыто
10:24 14.09.2023В Тюменской области потушили локализованный лесной пожар
10:02 14.09.2023В аварии на трассе Курган – Тюмень погибли двое жителей Ставропольского края
09:40 14.09.2023Участок трассы Курган – Тюмень объезжают через поле