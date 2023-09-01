На трассе Тюмень - Курган полностью перекрыли движение из-за ДТП с большегрузом
Происшествия, 09:09 14 сентября 2023
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Полностью перекрыто движение на 143 км трассы Тюмень – Курган в Исетском районе. Здесь столкнулись BMW и большегруз. Оба автомобиля загорелись, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области 13 сентября.
Предварительно, погибли два человека из BMW, а водитель фуры доставлен в больницу.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, спецслужбы.
Обстоятельства выясняются.
Видео ГИБДД Тюменской области.