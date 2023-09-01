На трассе Тюмень - Курган полностью перекрыли движение из-за ДТП с большегрузом

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Полностью перекрыто движение на 143 км трассы Тюмень – Курган в Исетском районе. Здесь столкнулись BMW и большегруз. Оба автомобиля загорелись, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области 13 сентября.

Предварительно, погибли два человека из BMW, а водитель фуры доставлен в больницу.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, спецслужбы.

Обстоятельства выясняются.

Видео ГИБДД Тюменской области.