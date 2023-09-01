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В Тюменской области потушили локализованный лесной пожар

Происшествия, 10:24 14 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Локализованный лесной пожар потушили в Тюменской области за прошедшие сутки. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, 14 сентября действующих пожаров нет.

В Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен третий класс – средняя степень пожарной опасности. Прогноз сохранит актуальность в ближайшие двое суток.

Сообщить о природном пожаре необходимо по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

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