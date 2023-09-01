  • 14 сентября 202314.09.2023четверг
  • USD95,9794
    EUR103,1066
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер северо-западный

Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

В аварии на трассе Курган – Тюмень погибли двое жителей Ставропольского края

Происшествия, 10:02 14 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В смертельной аварии на 143-м км дороги Курган – Тюмень в Исетском районе, по предварительным данным, погибли двое жителей Новопавловска Ставропольского края. Они ехали на автомобиле BMW из Тюмени в Ставропольский край, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Известно, что обоим погибшим около 30 лет.

"Очевидцами трагедии стали пассажиры автомобиля, который ехал с ними в паре. Они сообщили, что неожиданно иномарку закрутило по дороге, возможно, лопнуло колесо. Автомобиль выбросило на встречную полосу, где ехала фура. От удара BMW разорвало на две части. Водитель и пассажир сгорели", – рассказали в ГИБДД.

Водителя большегруза выбросило из кабины на обочину. Его доставили в больницу для оказания помощи. Марку сгоревшей фуры пока уточнить невозможно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# авария , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:08 14.09.2023Движение на 143-м км трассы Курган – Тюмень частично открыто
10:24 14.09.2023В Тюменской области потушили локализованный лесной пожар
10:02 14.09.2023В аварии на трассе Курган – Тюмень погибли двое жителей Ставропольского края
09:40 14.09.2023Участок трассы Курган – Тюмень объезжают через поле