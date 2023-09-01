В аварии на трассе Курган – Тюмень погибли двое жителей Ставропольского края

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В смертельной аварии на 143-м км дороги Курган – Тюмень в Исетском районе, по предварительным данным, погибли двое жителей Новопавловска Ставропольского края. Они ехали на автомобиле BMW из Тюмени в Ставропольский край, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Известно, что обоим погибшим около 30 лет.

"Очевидцами трагедии стали пассажиры автомобиля, который ехал с ними в паре. Они сообщили, что неожиданно иномарку закрутило по дороге, возможно, лопнуло колесо. Автомобиль выбросило на встречную полосу, где ехала фура. От удара BMW разорвало на две части. Водитель и пассажир сгорели", – рассказали в ГИБДД.

Водителя большегруза выбросило из кабины на обочину. Его доставили в больницу для оказания помощи. Марку сгоревшей фуры пока уточнить невозможно.