На железнодорожном переезде Утяшево - Тюмень погибла пожилая женщина
Происшествия, 15:20 14 сентября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Женщина 1944 года рождения погибла на 2136 км перегона Утяшево - Тюмень Свердловской железной дороги. Она попала под грузовой поезд. Трагедия произошла 14 сентября, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, пострадавшая переходила пути на запрещающий световой и звуковой сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.
Для координации действий правоохранительных органов на место выехал Тюменский транспортный прокурор. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения.