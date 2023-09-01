На железнодорожном переезде Утяшево - Тюмень погибла пожилая женщина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщина 1944 года рождения погибла на 2136 км перегона Утяшево - Тюмень Свердловской железной дороги. Она попала под грузовой поезд. Трагедия произошла 14 сентября, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, пострадавшая переходила пути на запрещающий световой и звуковой сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

Для координации действий правоохранительных органов на место выехал Тюменский транспортный прокурор. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения.