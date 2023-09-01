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Владимир Якушев: "Путешествия по России – это способ воспитать в молодых людях гражданственность и патриотизм"

Политика, 15:21 14 сентября 2023

uralfo.gov.ru/press/events/6050/ | Фото: uralfo.gov.ru/press/events/6050/

По поручению полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Ямохин принял участие в семинаре-совещании по развитию молодёжного туризма, которое прошло в Салехарде, сообщает пресс-служба полпредства.

Александр Ямохин, приветствуя участников встречи от лица полпреда, отметил, что молодёжный туризм – важная и перспективная для развития тема.

"Путешествия по России – это не только интересный досуг и развлечения. Это способ познакомиться с родной страной. Увидеть её многообразие. Погрузиться в культуру и традиции регионов. Научиться лучше понимать людей. Ощутить величие страны и ещё сильнее полюбить её. Так, через глубокое знакомство с Россией можно воспитать в молодых людях гражданственность и истинный патриотизм. То самое отношение к стране, которое станет залогом её дальнейшего процветания", – привёл слова Владимира Якушева главный федеральный инспектор по Ямалу.

Регионы Уральского федерального округа обладают большим потенциалом для развития направления. В регионах есть величественная природа, культурные и исторические достопримечательности, знаковые объекты, которые отражают развитие промышленности, науки и экономики. Больших успехов в сфере туризма достиг Ямало-Ненецкий автономный округ, где давно и системно развивают направление: делают ставку на сохранение уникальной северной природы, самобытности, при этом активно совершенствуют инфраструктуру, расширяют линейку туристических продуктов. В итоге растёт число желающих посетить Ямал, в том числе среди молодых туристов. Опыт и наработки региона могут быть полезны и другим субъектам УФО.

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# Александр Ямохин , Владимир Якушев , туризм

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