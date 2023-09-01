В Тюменской области уровень регистрируемой безработицы уменьшился до 0,33 %

0,33 % составляет уровень безработицы в Тюменской области по данным на 14 сентября. В статусе безработных зарегистрированы 2,4 тыс. жителей региона. Для трудоустройства предлагается 20,6 тыс. вакансий, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Наибольшее количество – 2,2 тыс. вакансий - заявлено в строительной отрасли. Еще 9,3 тыс. предложений - о трудоустройстве по рабочим профессиям на обрабатывающие производства, в оптовую и розничную торговлю, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, сельском и лесном хозяйствах.

Всего с начала года в службы занятости обратились за содействием в поиске подходящей работы 19,8 тыс. жителей региона. Более половины из них – 11,7 тыс. - трудоустроены.