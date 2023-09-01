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Тюменцы смогут посмотреть чемпионат России по биатлону онлайн

Спорт, 18:30 15 сентября 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Трансляцию чемпионата России по биатлону в Тюмени проведут на телеканале "Матч ТВ" и на YouTube-канале российского Союза биатлонистов. Из-за реконструкции центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" гонки пройдут без зрителей.

Состязания начнутся 16 сентября с мужского спринта. Начало - в 11 часов. В 14 часов выступят женщины. На следующий день в это же время спортсмены преодолеют эстафету. 19 сентября с 11 часов у мужчин стартует гонка на 20 км, а в 14 часов у женщин пройдет гонка на 15 км.

Как сообщил информационному центру правительства Тюменской области шеф-оператор спортивных трансляций Петр Куракин, всего будет работать 21 камера.

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# биатлон , онлайн-трансляция

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