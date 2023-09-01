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Тюменские автоинспекторы задержали курьера с 3 кг наркотиков

Происшествия, 15:50 17 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские автоинспекторы задержали курьера с тремя кг наркотиков на на 124 км дороги Курган – Тюмень.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, при проверке документов у водителя остановленного автомобиля полицейские обратили внимание на то, что свидетельство о регистрации транспортного средства имеет признаки подделки. При этом автомобилист при общении со стражами правопорядка сильно нервничал. Досмотр его машина показал, что же являлось причиной нервозности.

В салоне автомобиля под пассажирским сиденьем заднего ряда стражи правопорядка обнаружили три полимерных пакета с "синтетикой" общей массой почти 3 кг. Как пояснил сам злоумышленник, он по указанию неустановленного куратора забрал в Москве авто вместе с криминальным товаром и должен был оставить их в Омске.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фальшивый документ направлен на исследование. Машина изъята. Фигурант заключён под стражу.

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# ГИБДД Тюменской области , наркотики

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