Ишимское издание о давней трагедии стало призером книжного конкурса в Новосибирске

| Фото: предоставлено Геннадием Крамором | Фото: предоставлено Геннадием Крамором

Диплом призера межрегионального книжного конкурса "Книга года: Сибирь-Евразия 2023" в номинации "Научная книга" вручили музейным работникам Ишима в Новосибирске за книгу "Двадцать первый. Красная весна".

"Получить такую награду в научном центре Сибири - большая честь для провинциального музея и высокая оценка тех, чьими трудами это издание увидело свет", - поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" редактор-составитель книги, ученый секретарь Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Геннадий Крамор.

| Фото: предоставлено Геннадием Крамором | Фото: предоставлено Геннадием Крамором

По его словам, издание посвящено столетию Западно-Сибирского восстания 1921 года. Его задача – дать читателю панорамное представление о трагедии вековой давности, которая по степени потрясения традиционного крестьянского уклада и принесенным жертвам сопоставима для Тюменского края с событиями Великой Отечественной войны.

Тюменский обозреватель Сергей Трофимов после презентации и обсуждения книги в 2022 году отметил, что в его душе наступило умиротворение, несмотря на трагичность темы. Он провел параллель с таинством исповеди.

"Во-первых, тщательно вспоминали грехи. Во-вторых, вспоминали с целью, чтобы такое больше не повторилось", - подчеркнул он.

Напомним, в издании автор вместе с читателем пытается разобраться в причинах вспыхнувшего в начале 2021 года антикоммунистического выступления, которое охватило огромную территорию от Северного Казахстана до Салехарда. Размышляет, почему в советское время говорить о нем считалось неудобным и отчего мятеж не внесли в учебники истории.

| Фото: предоставлено Геннадием Крамором | Фото: предоставлено Геннадием Крамором

Инна Кондрашкина