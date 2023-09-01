  • 18 сентября 202318.09.2023понедельник
  • USD96,6338
    EUR103,0358
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Глава Тюменского района Светлана Иванова сложила полномочия

Политика, 17:48 18 сентября 2023

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Глава Тюменского района Светлана Иванова покинула свой пост, об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ее заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием депутатом Тюменской городской думы VIII созыва рассмотрели на заседании думы Тюменского района.

Светлана Иванова возглавляла муниципалитет с 2015 года.

"Это время стало для меня одним из самых счастливых, я искренне полюбила Тюменский район, его трудолюбивых, активных и талантливых жителей. Сегодня Тюменский район - один из лидеров социально-экономического развития в Тюменской области. Достигнуты рекордные показатели в строительстве жилья и дорог, объектов соцсферы, в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Реализовано более ста инвестпроектов. "Один район - одна команда". Друзья, это не просто лозунг - это то, что движет столичный вперёд. Уверена, что так будет всегда", - написала в своем Telegram-канале Светлана Иванова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Светлана Иванова , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:48 18.09.2023Глава Тюменского района Светлана Иванова сложила полномочия
09:29 18.09.2023История Тюменской городской думы: тыловая Тюмень благоустраивается после войны
15:22 15.09.2023Валерий Фальков: межвузовский кампус в Тюмени решает две стратегические задачи
14:53 15.09.2023Владимир Якушев: "Единая Россия" продолжает оставаться основной политической силой в УФО