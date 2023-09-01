Глава Тюменского района Светлана Иванова сложила полномочия

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Глава Тюменского района Светлана Иванова покинула свой пост, об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ее заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием депутатом Тюменской городской думы VIII созыва рассмотрели на заседании думы Тюменского района.

Светлана Иванова возглавляла муниципалитет с 2015 года.

"Это время стало для меня одним из самых счастливых, я искренне полюбила Тюменский район, его трудолюбивых, активных и талантливых жителей. Сегодня Тюменский район - один из лидеров социально-экономического развития в Тюменской области. Достигнуты рекордные показатели в строительстве жилья и дорог, объектов соцсферы, в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Реализовано более ста инвестпроектов. "Один район - одна команда". Друзья, это не просто лозунг - это то, что движет столичный вперёд. Уверена, что так будет всегда", - написала в своем Telegram-канале Светлана Иванова.