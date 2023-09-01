Тюменская облдума планирует внести поправки в региональный бюджет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поправки в бюджет Тюменской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов внесет Тюменская облдума на очередном заседании, которое состоится 21 сентября.

Так, доходную часть бюджета на 2023 год планируется увеличить почти на 20 млрд рублей, расходы – на 16 млрд рублей. Дополнительно на финансирование социальной сферы предлагается направить свыше 8 млрд рублей. Кроме того, дополнительные средства будут выделены на реализацию 23 государственных программ.

Всего в повестке заседания значатся порядка 30 вопросов. Один из них касается федерального закона "О внесении изменений в статью 24.1 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Законопроект предполагает введение новой меры господдержки участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Согласно документу, в число социальных уязвимых категорий граждан, обеспечение занятости которых дает предпринимателю статус социального, могут включить лиц, проходивших военную службу в зоне СВО, а также ветеранов боевых действий.

Также парламентарии заслушают информацию об исполнении регионального бюджета за первое полугодие 2023 года. Рассмотрят и законопроект о дополнительных мерах поддержки в сфере образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых есть ограничения по здоровью.

Поправки будут внесены и в ряд законов - "О добровольной пожарной охране в Тюменской области", "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области", "О пчеловодстве" и другие.

Любовь Голышева