В Тюменской области на дороге к Абалаку обсутроили новую линию электроосвещения

| Фото: ГУС ТО (архив) | Фото: ГУС ТО (архив)

На автомобильной дороге "Подъезд к с. Абалак" обустроена новая линия электроосвещения. Подрядная организация установила в границах населенного пункта 51 опору. Общая протяженность линии составила почти 1,85 км, сообщает ГУС Тюменской области.

При обустройстве освещения применены современные энергосберегающие технологии. Работу светодиодных светильников контролирует автоматическая система управления.

Также вдоль дороги строится новый тротуар, уже готовы около 1,3 км пешеходной дорожки. Подрядчику предстоит обустроить еще 300 м покрытия, тогда пешеходный маршрут появится вдоль всей региональной дороги.