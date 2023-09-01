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Три двора благоустроили в Калининском округе Тюмени

Экономика, 15:53 21 сентября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Три дворовые территории по улицам Транспортной, 36, Ялуторовской, 5, Кузнецова, 6 благоустроили в Калининском округе. Результаты работ и подписание актов общественной приемки состоялось 20 сентября, сообщает администрация Тюмени.

Возле дома № 63 установили новую детскую площадку с песчаным покрытием. Вдоль дома обустроили бетонную отмостку, установили новые светильники, оформили газоны. На заброшенной территории для автолюбителей организовали парковочную зону, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Во дворах по улицам Ялуторовской, 5 и ул. Кузнецова, 6 основные работы сделаны, хотя по контракту их окончание было запланировано в ноябре. Все замечания и пожелания жителей до завершения производства работ будут выполнены, заверил представитель подрядной организации.

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# благоустройство дворов , Калининский округ Тюмени

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