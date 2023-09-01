  • 22 сентября 202322.09.2023пятница
  • USD96,0762
    EUR102,3606
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Полмиллиона рублей взыскали с двух предпринимателей тюменские таможенники

Происшествия, 17:10 22 сентября 2023

пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Более 500 тыс. рублей в бюджет взыскали с предпринимателей тюменские таможенники за нарушения при вывозе товаров в Казахстан и в Беларусь. Серию нарушений выявили у двух юридических лиц, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Представители одного из предприятий с октября 2022 года по март 2023 года вывезли в Казахстан 768 тонн ячменя на 38 млн рублей. После отправки груза обязанность по подаче статистической формы перемещения товаров организация не исполнила. Назначены штрафы на общую сумму 200 тыс. рублей.

В аналогичной ситуации оказалась и другая организация, вывозившая строительные материалы. Плитку, крепежи и клей на 1,6 млн рублей предприятие в конце 2021 и в течение 2022 года также без подачи статформ отправляло в Беларусь. В связи с чем в отношении компании таможней было возбуждено 18 дел и назначен штраф 360 тыс. рублей.

Всего в 2023 году за непредставление статистической формы учета перемещения товаров Тюменской таможней возбуждено более 800 дел. Это в два раза больше, чем в 2022 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# таможня , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:01 22.09.2023Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Тюмени
17:10 22.09.2023Полмиллиона рублей взыскали с двух предпринимателей тюменские таможенники
17:05 22.09.2023ФСБ пресекла в Тюмени махинации с авиабилетами
15:43 22.09.2023За ДТП с пострадавшими жителя Тюменской области на год ограничили в свободе