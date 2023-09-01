Полмиллиона рублей взыскали с двух предпринимателей тюменские таможенники

| Фото: пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Более 500 тыс. рублей в бюджет взыскали с предпринимателей тюменские таможенники за нарушения при вывозе товаров в Казахстан и в Беларусь. Серию нарушений выявили у двух юридических лиц, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Представители одного из предприятий с октября 2022 года по март 2023 года вывезли в Казахстан 768 тонн ячменя на 38 млн рублей. После отправки груза обязанность по подаче статистической формы перемещения товаров организация не исполнила. Назначены штрафы на общую сумму 200 тыс. рублей.

В аналогичной ситуации оказалась и другая организация, вывозившая строительные материалы. Плитку, крепежи и клей на 1,6 млн рублей предприятие в конце 2021 и в течение 2022 года также без подачи статформ отправляло в Беларусь. В связи с чем в отношении компании таможней было возбуждено 18 дел и назначен штраф 360 тыс. рублей.

Всего в 2023 году за непредставление статистической формы учета перемещения товаров Тюменской таможней возбуждено более 800 дел. Это в два раза больше, чем в 2022 году.