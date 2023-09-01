В Тюмени за счет инфраструктурных облигаций построили газовую котельную на 16 многоквартирных домов

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Газовую котельную построили в микрорайоне Плеханова Тюмени за счет инфраструктурных облигаций. Она стала первым объектом ЖКХ в России, реализованным по данной федеральной программе, оператором которой выступает ДОМ.РФ, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В сентябре выдано разрешение на ввод в эксплуатацию газовой котельной в рамках строительства жилого комплекса (ЖК) "Домашний".

В 2021 году застройщику было одобрено льготное финансирование в размере 0,7 млрд рублей и подписан договор на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Уже в конце 2022 года – на несколько месяцев раньше срока – в составе ЖК в эксплуатацию был сдан первый многоквартирный дом.

Газовая котельная мощностью 37 МВт сможет одновременно отапливать 16 многоквартирных домов общей жилой площадью 228,2 тыс. кв. м. Её работа полностью автоматизирована и энергоэффективна: без участия человека система будет регулировать температуру отопления, в жаркую погоду сокращая потребление топлива. Дополнительно снизить теплопотери удастся благодаря малому расстоянию от котельной до домов.

Всего в состав ЖК "Домашний" войдёт 24 корпуса общей жилой площадью более 380 тыс. кв. м. Для обеспечения теплом остальных домов уже ведётся строительство второй котельной – мощностью 21 МВт.

"В Тюменской области реализуется два крупных проекта жилой застройки с применением механизма инфраструктурных облигаций. Благодаря этому удалось вовлечь в оборот около 160 га федеральных земель, на которых до 2035 года будет построено почти 900 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит региону сохранить лидерские позиции по вводу жилья и успешно реализовать планы национального проекта "Жильё и городская среда", в том числе и по расселению аварийного жилья, выявленного до 1 января 2022 года", – сказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.