Сбер в Тюменской области выдал рекордное количество жилищных кредитов за один день

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

19 сентября Сбербанк в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) за один день выдал 594 жилищных кредита. Это абсолютный дневной рекорд. Всего по России в этот день Сбер и Домклик выдали 11,4 тыс. ипотечных кредитов почти на 52 млрд рублей. Жилищные кредиты россияне получили на прежних условиях по размеру первоначального взноса по льготным программам. По доле выданных кредитов (5,2%) Тюменская область вошла в пятерку лидеров среди всех регионов России.

Алексей Лейпи, директор дивизиона Домклик Сбербанка:

"С 20 сентября, выполняя Постановление Правительства России, Сбер готовился повысить размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам. При этом за неделю до вступления в силу законодательных изменений мы сделали всё возможное, чтобы как можно больше наших клиентов смогли получить ипотеку на прежних условиях. Для этого привлекли к работе большее число сотрудников и увеличили время работы офисов Сбера. Некоторые наши офисы продолжали выдавать кредиты вплоть до 22 часов. Здесь также застройщики поделились уникальным рекордом: оформление ипотеки за 4 часа — от первичной консультации до выдачи кредита. Кроме того, благодаря инновационным технологиям нам удалось сократить время выхода на сделку по всем льготным программам. В результате c 15 по 19 сентября нам удалось выдать россиянам более 22 тыс. льготных кредитов".

Больше всего ипотек было выдано по льготным программам (77,4%). Так, по льготной программе "Семейная ипотека" было выдано 4,3 тыс. кредитов (38%), "Господдержке" — 3,7 тыс. (32,6%), "Дальневосточной ипотеке" — 390 (3,4%), "Ипотеке для IT" — 378 (3,3%). На втором месте по спросу — ипотека на вторичное жильё (21,7%).

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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