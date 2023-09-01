Александр Моор: TNF поставил очередные рекорды

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Промышленно-энергетический форум TNF завершился 21 сентября. В этом году он поставил очередные рекорды. Площадку посетило примерно 12 тысяч топ-менеджеров и специалистов российских компаний ТЭК, представителей промышленных предприятий, органов власти, научного и экспертного сообществ. В TNF-2023 приняли участие представители десяти зарубежных государств.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Разделяю мнение заместителя председателя правительства России Александра Новака, который заявил, что на нашей отраслевой площадке рождается будущее отечественной энергетики, формируется стратегия ее развития. Сегодня перед российским ТЭКом стоит много вызовов. Их можно преодолеть, объединив усилия предприятий машиностроения и компаний, добывающих углеводородное сырье", - уверен глава региона.

Работу в этом направлении ведет Ассоциация "Нефтегазовый кластер". Объемы размещенных заказов на тюменских предприятиях растут ежегодно. В прошлом году сумма увеличилась вдвое и составила 220 млрд рублей.

"Чтобы развивать и укреплять кооперацию машиностроителей и нефтяников, мы готовы создать в Тюменской области полигон для испытаний инновационного нефтегазового оборудования. Наша цель - технологический суверенитет и дальнейшее развитие российского топливно-энергетического комплекса. Спасибо всем участникам Промышленно-энергетического форума за доверие к нашей площадке. До встречи в 2024 году!" - подытожил Александр Моор.