ФСБ пресекла в Тюмени махинации с авиабилетами

| Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области | Фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Более 9 000 000 рублей получил сотрудник одной из тюменских авиакомпаний от коммерческой организации за предоставление льготных условий бронирования и реализацию авиабилетов по более дешевому тарифу. Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ России по Тюменской области.

"По версии следствия, указанный гражданин, выполняя управленческие организационно-распорядительные функции, действуя умышленно, предоставлял льготные условия бронирования и реализовывал авиабилеты по более дешевому тарифу в интересах одной из коммерческих организаций региона, за что получил от представителя указанной организации более 9 000 000 рублей. Общий ущерб авиакомпании, нанесенный в результате его противоправных действий, составил 15 000 000 рублей", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

По данному факту СУ СК России по Тюменской области возбуждено и расследуется два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 и ч. 1 ст. 201 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями). За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В настоящее время РУФСБ проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности сотрудника авиакомпании.