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В Тюмени директор УК заплатит 100 тысяч рублей штрафа за плохое обслуживание дома

Происшествия, 13:53 25 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей штрафа заплатит директор управляющей компании "Монолит" из Тюмени. К административной ответственности его привлекли за плохое обслуживание дома № 248 на ул. Республики, сообщает Государственная жилищная инспекция Тюменской области.

В ведомство и ранее поступали жалобы от собственников квартир. В этот раз руководителя привлекли к ответственности за повторное совершение правонарушения.

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# управляющие компании , штрафы

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