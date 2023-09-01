В Тюмени директор УК заплатит 100 тысяч рублей штрафа за плохое обслуживание дома

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей штрафа заплатит директор управляющей компании "Монолит" из Тюмени. К административной ответственности его привлекли за плохое обслуживание дома № 248 на ул. Республики, сообщает Государственная жилищная инспекция Тюменской области.

В ведомство и ранее поступали жалобы от собственников квартир. В этот раз руководителя привлекли к ответственности за повторное совершение правонарушения.