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Школьник из Ялуторовска получит компенсацию в 70 тыс. рублей за укус собаки

Происшествия, 14:37 25 сентября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

70 тыс. рублей заплатит администрация Ялуторовска ребенку, пострадавшему от укуса бесхозной собаки, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в мае на восьмилетнего мальчика напала собака, уронила его на землю и укусила за правую ногу.

По результатам проверки межрайонная прокуратура предъявила иск о взыскании с городской администрации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования.

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# компенсация , собаки , Ялуторовск

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