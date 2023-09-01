Школьник из Ялуторовска получит компенсацию в 70 тыс. рублей за укус собаки

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

70 тыс. рублей заплатит администрация Ялуторовска ребенку, пострадавшему от укуса бесхозной собаки, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в мае на восьмилетнего мальчика напала собака, уронила его на землю и укусила за правую ногу.

По результатам проверки межрайонная прокуратура предъявила иск о взыскании с городской администрации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования.