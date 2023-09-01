Экс-начальник тюменского филиала медико-санитарной части ФСИН России получил три года условно за мошенничество

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени вынесен приговор суда за мошенничество в особо крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РУФСБ России по Тюменской области пресекли противоправную деятельность начальника филиала "Больница" ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России майора внутренней службы Федора Моисеева, осуществлявшего хищение бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"Моисеев Ф.Г., действуя из корыстной заинтересованности, использовал свои должностные полномочия путем фиктивного возложения дополнительных обязанностей на подчиненных сотрудников, предоставляя табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения, с последующим присвоением получаемых денежных средств. Осужденный был задержан с поличным при передаче ему денежных средств от подчиненного сотрудника", -отметили в ведомстве.

По данному факту следственное управление СК России по Тюменской области возбудило и расследовало уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ленинским городским судом Моисеев Ф.Г. признан виновным в совершении преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года.

Приговор вступил в законную силу.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Эксперты обращают внимание жителей Тюменской области, что сообщения о факте беззакония в любом виде в правоохранительные органы помогут выявлению преступлений. Телефон доверия регионального управления ФСБ России по Тюменской области: 8(3452) 46-89-45.