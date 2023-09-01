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Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию стартуют в Тюмени

Спорт, 10:45 28 сентября 2023

Спортивное ориентирование в Тюменской области | Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области

Всероссийские соревнования "Золотая осень" и открытый Кубок КСО "Ермак" по спортивному ориентированию пройдут в Тюменской области с 28 сентября по 1 октября.

Старт состязаниям будет дан 28 сентября в 14 часов в областном центре в Затюменском экопарке. В последующие дни участники соберутся в деревне Субботино, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участие в турнирах примут 460 спортсменов из Тюменской, Московской, Свердловской, Курганской, Омской, Челябинской и других областей, а также ХМАО и Красноярского края.

Сначала атлеты посоревнуются в дисциплине "Кросс-спринт" на разные дистанции до 3,5 км в экопарке. Во второй день им предстоит пройти "Кросс-лонг, классика" - это длинные дистанции до 16 км. В финальном кроссе участников ждет классическая дисциплина "Кросс-классика" (дистанции до 8,5 км).

Во всероссийских соревнованиях планируют участвовать восемь возрастных групп, а за кубок может побороться любой желающий - от детей до ветеранов.

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