  • 28 сентября 202328.09.2023четверг
  • USD96,5000
    EUR101,9780
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Дом "Зодчих" с умными технологиями построили на ул. Андрея Кореневского в Тюмени

Экономика, 12:57 28 сентября 2023

Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в квартале улиц Кремлевская — А. Кореневского — Восстания построили в Тюмени в районе аэропорта Плеханово.

Застройщику выдали заключение о том, что объект соответствует проектной документации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Дом "Зодчих" на ул. Андрея Кореневского, 7 построен в микрорайоне, который возводится с применением средств инфраструктурных облигаций.

"С четвертого этажа первой секции организован теплый переход в многоуровневый паркинг. Такие строительные решения застройщик активно применяет и в других своих проектах. В доме реализованы умные технологии: Face ID на входе, умные лифты, система "умный дом" предусмотрена в каждой квартире", - рассказал об объекте инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Алексей Ребещенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Главное управление строительства Тюменской области , строительство жилья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 28.09.2023Более 100 тысяч тонн зерна намолотили аграрии Голышманово
13:19 28.09.2023Тюменцы представляют проекты на Российском муниципальном форуме
13:08 28.09.2023В Тюмени открыли еще один автогородок для детей
12:57 28.09.2023Дом "Зодчих" с умными технологиями построили на ул. Андрея Кореневского в Тюмени