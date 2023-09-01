Дом "Зодчих" с умными технологиями построили на ул. Андрея Кореневского в Тюмени

Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в квартале улиц Кремлевская — А. Кореневского — Восстания построили в Тюмени в районе аэропорта Плеханово.

Застройщику выдали заключение о том, что объект соответствует проектной документации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Дом "Зодчих" на ул. Андрея Кореневского, 7 построен в микрорайоне, который возводится с применением средств инфраструктурных облигаций.

"С четвертого этажа первой секции организован теплый переход в многоуровневый паркинг. Такие строительные решения застройщик активно применяет и в других своих проектах. В доме реализованы умные технологии: Face ID на входе, умные лифты, система "умный дом" предусмотрена в каждой квартире", - рассказал об объекте инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Алексей Ребещенко.