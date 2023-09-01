День бега проведут в Ялуторовском районе Тюменской области

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Районный День бега проведут в селе Памятном Ялуторовского района 30 сентября. Регистрация участников начнется в 9 часов, начало первого забега - в 11 часов на лыжной базе "Снежинка".

На дистанциях от 500 до 3 тыс. метров померятся силами воспитанники детсадов, школьники и взрослые, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Представители старшего поколения будут соревноваться в скандинавской ходьбе, сообщает администрация Ялуторовского района.