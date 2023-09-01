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День бега проведут в Ялуторовском районе Тюменской области

Спорт, 08:27 29 сентября 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Районный День бега проведут в селе Памятном Ялуторовского района 30 сентября. Регистрация участников начнется в 9 часов, начало первого забега - в 11 часов на лыжной базе "Снежинка".

На дистанциях от 500 до 3 тыс. метров померятся силами воспитанники детсадов, школьники и взрослые, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Представители старшего поколения будут соревноваться в скандинавской ходьбе, сообщает администрация Ялуторовского района.

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# день бега , Ялуторовский район

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