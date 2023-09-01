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Тюменцы представляют проекты на Российском муниципальном форуме

Экономика, 13:19 28 сентября 2023

t.me/tppto

Инвестиционное развитие территорий в условиях ресурсных ограничений - основная тема презентации Тюменской области на Российском муниципальном форуме. Команда Торгово-промышленной палаты работает одновременно на нескольких площадках.

На сессии форума презентована практика Тюменской области по активизации деловой повестки в муниципалитетах: проект "Капитаны бизнеса. Развитие территорий", инвестиционный профиль, муниципальный акселератор.

Тюменцы представили управленческие решения вопросов при привлечении инвесторов и развитии инвестиционного потенциала муниципальных образований. Провели большую стратегическую сессию по проблемам развития муниципалитетов.

"У Тюменской области серьезный опыт внедрения проектов в этом направлении. Наш опыт, действительно, вызывает большой интерес у представителей других регионов, практики, которые внедрены у нас, интересны и полезны", - отметила советник президента ТПП Тюменской области Лилия Загваздина.

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# ТПП Тюменской области

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