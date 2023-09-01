Закладчицу с 50 свертками наркотиков задержали в Тюмени

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Закладчицу с 50 свертками наркотиков задержали в Тюмени оперативники регионального управления по контролю за оборотом УМВД России.

В присутствии понятых в личных вещах ранее судимой женщины 1978 года рождения полицейские обнаружили и изъяли 50 полимерных свертков с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что это синтетический наркотик "мефедрон" общей массой около 50 гр.

Гражданка призналась следователю, что занимается распространением наркотических средств. В одном из мессенджеров она заказала партию запрещенных веществ, которую забрала через тайник для дальнейшего сбыта на территории Тюмени. Реализовать задуманное злоумышленнице не удалось, сообщает областное управление МВД России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Судом фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео ГУ МВД России по Тюменской области