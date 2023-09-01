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15 пар пройдут полосу препятствий "Герои ГТО" в Голышманово

Спорт, 08:55 29 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соревнования по прохождению полосы препятствий "Герои ГТО" состоятся в Голышмановском городском округе на стадионе "Центральный" 30 сентября, начало - в 11 часов, сообщает департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области.

Спортсменам старше 18 лет предстоит в парах преодолеть полосу препятствий, состоящую из девяти испытаний. Участники состязаний будут кантовать покрышки, прыгать по ним и запрыгивать на них, отжиматься и качать пресс в парах. Кроме того, выполнят упражнения с гирями, проползут под сигнальными лентами, пробегут 100 метров с утяжелением и продемонстрируют "Прогулку фермера" - преодолеют дистанцию с грузом в обеих руках.

На соревнования заявились 15 спортивных пар. Стоит отметить, что в числе участников также выступит глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

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# Голышмановский городской округ , ГТО

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