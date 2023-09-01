Сбер финансирует строительство нового завода "Поревит" в "Титановой долине"

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

На Урале в особой экономической зоне "Титановая долина" началось строительство нового завода "Поревит" по производству тротуарной плитки. Сбер участвует в финансировании стратегически важного проекта. Банк предоставил компании ООО "Выбор-КСM Екатеринбург", входящей в холдинг "Партнёр", кредитную линию в размере более 950 млн рублей.

Заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин: "Сбер открыл кредитную линию холдингу "Партнёр" для строительства завода "Поревит" в Свердловской области. Об этом мы договорились ещё на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, когда подписывали соглашение о сотрудничестве. В августе я стал свидетелем заливки первого бетона в основание нового предприятия, которая прошла в соответствии с графиком реализации проекта. Уверен, что все остальные строительные работы до самого запуска производства будут осуществляться согласно утвержденному графику. Сбер, как и прежде, сохраняет ESG-курс, поэтому с большим интересом поддерживает проекты, которые позволяют создавать новые рабочие места, так как это соответствует критериям социально ответственного бизнеса".

Генеральный директор холдинга "Партнер" Геннадий Разницын: "Благодаря поддержке государства и финансового партнёра Сбера мы начали строительство второго завода "Поревит", который будет удовлетворять потребностям в обеспечении тротуарной плиткой премиум класса покупателей в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае. Наша продукция будет интересна жителям частных домов, архитекторам, ландшафтным дизайнерам, строительным компаниям и муниципальным заказчикам. Запустить производство в Свердловской области планируем в 2025 году".

Общая стоимость проекта превышает 1,4 миллиарда рублей. Благодаря строительству завода планируется создать 80 новых рабочих мест. Мощность будущего предприятия составит более 900 тысяч квадратных метров изделий в год. Запуск промышленного производства тротуарной плитки запланирован в 2025 году.

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