Выезд на встречную полосу стал причиной трагедии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: управление ГИБДД Тюменской области | Фото: управление ГИБДД Тюменской области

50-летняя женщина погибла в результате ДТП на 502-м км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, в Уватском районе Тюменской области.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, здесь столкнулись LADA Largus и Hyundai. Причина аварии - выезд одного из автомобилей на встречную полосу. От удара обе машины оказались в кюветах, одна из них загорелась. Погибшая женщина была пассажиркой корейского автомобиля, оба водителя ранены.