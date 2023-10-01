Губернатор Тюменской области: старшие поколения для нас – пример

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Старшие поколения для нас - пример, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Старшие поколения для нас всегда были и остаются примером во всём: в отношении к жизни, к родным и близким, в любви к своей стране, Великой России", - отметил глава региона.

Он также пожелал жителям Тюменской области старшего возраста крепкого здоровья, радости, любви и тепла.