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Губернатор Тюменской области: старшие поколения для нас – пример

Губернатор, 14:16 01 октября 2023

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Старшие поколения для нас - пример, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Старшие поколения для нас всегда были и остаются примером во всём: в отношении к жизни, к родным и близким, в любви к своей стране, Великой России", - отметил глава региона.

Он также пожелал жителям Тюменской области старшего возраста крепкого здоровья, радости, любви и тепла.

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# Александр Моор , День пожилого человека

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