Пожилые тюменцы танцевали под рок-н-ролл и занимались зумбой на улице Дзержинского

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Пожилые тюменцы танцевали под рок-н-ролл, занимались спортом и творчеством на областном форуме "На 55 с плюсом!" на улице Дзержинского в Тюмени 1 октября.

"В рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой" проходит форум "На 55 с плюсом!". Это ключевое мероприятие. В этом году проводим событие на шикарной пешеходной улице Дзержинского. На форуме пожилые люди могут узнать, где они могут себя поразвивать, найти возможности для активного долголетия. Здесь огромное разнообразие площадок: и творческие, и танцевальные, и туристические. Все активности, которые реализуются в Тюменской области здесь представлены", — рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития региона Гульнара Байматова.

Она уточнила, что все проекты, представленные на пешеходной улице в праздник, реализуются при непосредственном участии серебряных волонтеров. Это активное направление в регионе. Напомним, в музейном комплексе им. И.Я. Словцова прошел форум, на котором отмечали благодарственными письмами активных добровольцев. На событие съехались гости со всех муниципалитетов.

На протяжении всей улицы Дзержинского расположили шатры и платки, в которых пожилым горожанам предлагали те или иные активности. Сотрудники Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева рассказывали о встречах, которые проводят в их учреждении культуры.

"Для читателей от 55 лет мы подготовили различные экскурсии. Для них доступен интернет. пользуется популярностью клуб "Тюменская старина". Это для тех, кто интересуется краеведческой литературой или историей родного края. Также на нашей базе проходят занятия по английскому, немецкому языках, литературе и творчеству", — поделились библиотекари.

Представители добровольческой мастерской "Арт-изба" устроили ярмарку, на которой выставили игрушки ручной работы, вязаные носки. Вырученные от продажи средства направят на благотворительность.

"Сегодня праздник уважения и признательности. Мне нравится работать с пожилым поколением. В "Арт-избе" трудится много человек, приходят в мастерскую три раза в неделю. В холодное время шили для наших военных варежки из старых дубленок. Пишем им, чтобы они быстрее возвращались домой с победой. Продолжим помогать им", — поделилась серебряный волонтер Надежда Огорельцева.

Также пенсионеры могли сдать кровь, чтобы узнать уровни сахара и холестерина, измерить давление, поставить вакцины от гриппа. На этой площадке волонтеры-медики предлагали принять участие в мастер-классе по остановке кровотечения.

Инна Пахомова