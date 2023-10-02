За пьяную езду житель Тюменской области отработает 300 часов

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К 300 часам обязательных работ приговорил Викуловский районный суд местного жителя за неоднократную пьяную езду. В конце июня нетрезвого мужчину на мопеде задержали сотрудники ДПС.

Как выяснилось, в начале месяца селянин уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и получил 10 суток административного ареста.

В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся и просил суд строго его не наказывать. Кроме обязательных работ, суд на два с половиной года лишил его водительских прав.