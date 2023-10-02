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Готовность закольцовки Жуковского и Соколовского водоводов Тобольска составляет 89 %

Экономика, 16:38 02 октября 2023

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

На 89 % выполнена реконструкция закольцовки Жуковского и Соколовского водоводов в Тобольске. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Проект реализуется с привлечением финансирования государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Работы планируется завершить в декабре 2023 г. В итоге будут обеспечены надежное и бесперебойное водоснабжение горожан даже при отключении одного из двух водозаборов.

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# водоснабжение , реконструкция , Тобольск

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