Готовность закольцовки Жуковского и Соколовского водоводов Тобольска составляет 89 %

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

На 89 % выполнена реконструкция закольцовки Жуковского и Соколовского водоводов в Тобольске. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Проект реализуется с привлечением финансирования государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Работы планируется завершить в декабре 2023 г. В итоге будут обеспечены надежное и бесперебойное водоснабжение горожан даже при отключении одного из двух водозаборов.