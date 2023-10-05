Владимир Якушев поздравил педагогов УФО с профессиональным праздником

| Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева

Учитель – одна из самых важных и сложных профессий. Он ведёт детей по безграничному миру знаний и помогает им найти свой путь. Учит видеть ошибки и исправлять их. Собственным примером прививает высокие морально-нравственные качества.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя с Днём учителя педагогов УФО.

"Благодарю каждого педагога Уральского федерального округа за воспитание достойных поколений! За ваше терпение и самоотдачу. За умение слушать и слышать учеников. Помогать им справляться с трудностями и достигать поставленных целей. За то, что никогда, даже в самых трудных ситуациях, не опускаете руки. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! И пусть благодарность ваших учеников всегда заряжает вас энергией для новых профессиональных свершений!" - сказал Владимир Якушев.